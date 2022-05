Gierzwaluwen kunnen binnenkort terecht aan de sporthal van basisschool Don Bosco Gerdingen in Bree. Daar worden in de gevel kunstnesten geplaatst. In Bree is de gierzwaluw in ruime aantallen aanwezig. Gierzwaluwen zijn trekvogels die overwinteren in Afrika en naar ons komen om te broeden. Ze nestelen in inhammen van gebouwen. Maar de huidige bouwstijl laat dit niet toe. Om het gebrek aan nestgelegenheden op te vangen schenkt de stad Bree nu 16 nestkasten aan basisschool Don Bosco Gerdingen om in te bouwen in de gevel van de nieuwe sporthal. “Het investeren in deze nestkastjes voor onze zwaluwpopulatie, past helemaal in die duurzame MOS-reflex!”, licht schepen van Milieu Mario Knippenberg verder toe. “We zijn dan ook trots op deze samenwerking en moedigen andere organisaties en particulieren aan om het voorbeeld van Don Bosco te volgen. Vele kleine inspanningen kunnen wonderen doen voor de gierzwaluw in onze stedelijke omgeving. Gierzwaluw zijn bovendien een natuurlijke ongediertebestrijders, dus hun aanwezigheid brengt wel enkele voordelen met zich mee.”