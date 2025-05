Derde editie De Grote Rappèl van start gegaan: 400 acteurs nemen bezoekers mee naar het naoorlogse Leopoldsburg

In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige man in de Singelbeekstraat in Hasselt zijn twee verdachten aangehouden. Volgens het parket van Limburg zijn er handelingen op het lichaam gesteld in een poging het lichaam te verbergen. De feiten dateren vermoedelijk van het voorbije weekend. Een interventieploeg van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad voerde een controle uit aan een leegstand pand in de Singelbeekstraat in Hasselt na het opmerken van een rookpluim. In de woning werd het lichaam van een overleden man aangetroffen. In opdracht van de gevorderde onderzoeksrechter werden er drie personen gearresteerd en verhoord. Een 32-jarige man uit Bilzen-Hoeselt en een 22-jarige vrouw uit Hamont-Achel werden aangehouden. Zij verschijnen dinsdag voor de Raadkamer in Hasselt. Het gerechtelijk onderzoek wordt intussen verdergezet door de recherche van de lokale politie.