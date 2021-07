door Wout Hermans

In Lummen en Beringen was gisterengavond opnieuw sprake van wateroverlast. De West-Limburgse regio is in minder dan twee weken al drie keer getroffen door zware regenval. En dat zorgt voor vervelende taferelen, met de Koolmijnlaan in Beringen die na hevige buien een lange tijd volledig blank stond.