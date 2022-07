door Jeroen Houben

In Zutendaal is gisterenavond een man overleden in verdachte omstandigheden. De hulpdiensten kregen een oproep binnen van een man die onwel was geworden. En bij een daarna volgende huiszoeking werd in de kelder van de woning een drugslab ontdekt. Het is nog onduidelijk of het een iets met het ander te maken heeft.