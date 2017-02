De Antwerpse rockgroep dEUS heeft afgelopen weekend in stijl afscheid genomen van hun gitarist Mauro Pawlowski. Ze traden samen een laatste keer op, in een uitverkochte Lotto Arena. De band had zelfs een verrassingsfilmpje klaar voor Mauro: 'Super Mauro Bros'. Daarin wordt gemeten hoe rock 'n roll Mauro nu echt is.