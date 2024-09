Deze bussen rijden niet tijdens EK Wielrennen

De politie zal in september extra controleren aan de scholen en boetes uitschrijven voor grove overtredingen in de schoolomgeving. Het parket en de politie zijn dat overeengekomen. Het kadert in de 'Veilig naar school'-acties, een initiatief van de gouverneur en het provinciebestuur. Er is een digitale brochure die kinderen en ouders wijzen op hun plichten. Respecteer de 30 kilometer per uur, doe niet aan wildparkeren in de buurt van de school, zorg dat de fiets van uw kinderen in orde is, geef ze een helm en fluorescerende kledij mee. Het zijn maar enkele tips, die drama's in het verkeer - ze komen helaas nog elk jaar voor - kunnen vermijden.