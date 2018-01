Deze honden beschermen schapen tegen wolven. "Boer uit Meerhout krijgt eentje cadeau"

Het dier dat in Tervant (Beringen) gespot werd, bleek niet de wolf Naya te zijn, maar wel een doodgewone hond. Dat bevestigt Jan Loos, van Landschap vzw. Nadat het Meldpunt Wolven van Landschap vzw de melding kreeg dat de wolf van Tervant in een andere tuin dentasticks van de hond des huizes zou hebben afgekloven en in de garage van de buren had gezeten, hebben ze aan de wetenschappers gevraagd om met spoed na te kijken of Naya in Tervant kan geweest zijn. In Meerhout was Naya 100% zeker, in Tervant kan ze onmogelijk geweest zijn, zo blijkt uit de nieuwste GPS-gegevens.