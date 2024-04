In het volleybal gaat Greenyard Maaseik vanaf morgen op zoek naar de 17de landstitel. Tegenstander in de finale is - hoe kan het ook anders - Roeselare. De Maaseikenaren kenden een wisselvallig seizoen en zagen libero Martin Perin zelfs stoppen met volleybal na hartproblemen. Maar in de play-offs leken alle puzzelstukken in mekaar te vallen. En zo begint Maaseik zelfs met het thuisvoordeel aan de finale. Morgen is de eerste wedstrijd in Maaseik. Wie het eerst drie wedstrijden wint, is de nieuwe landskampioen.