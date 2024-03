* In Hasselt is de bouw van de hypermoderne Corda Arena van start gegaan. De hoogtechnologische evenementenlocatie wordt de grootste digitale belevingsarena van het Europese vasteland. We praten er zo meteen over met Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir.* In Genk werd vanmorgen een grootschalige rampoefening gehouden met meer dan 170 figuranten. De hulpdiensten konden zo testen of ze voldoende op mekaar zijn afgestemd tijdens een mogelijk gaslek.* "De kerk moet slachtoffers van seksueel misbruik niet alleen financieel, maar ook psychisch ondersteunen." Dat zegt bisschop Patrick Hoogmartens in een gesprek met onze redactie op Goede Vrijdag.* Racing Genk & STVV beginnen aan de play-offs. Genk in PO1, STVV in PO2: maar allebei met de ambitie om Europees voetbal af te dwingen.* En belofte Lars Daniels uit Herk-de-Stad was gisteren de held van de dag in de Arden Challenge. In volle koers neemt hij een losgeslagen paard bij de teugels.