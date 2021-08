"De taliban-strijders in Afghanistan zijn barbaren, die voor een klimaat van angst zorgen en de bevolking alle vrijheden en vrouwenrechten afpakken." Dat zegt de Afghaanse Maryam Jamshid. Jamshid vluchtte op haar tiende met haar gezin uit Kaboel en kwam toevallig in ons land terecht. In Hasselt leerde ze vlot Nederlands spreken en klom ze op, op de maatschappelijke ladder. Tegenwoordig zit ze voor de CD&V in de gemeenteraad en is ze voorzitter van de Limburgse integratieraad. Ze kijkt met afgrijzen naar wat er gebeurt in haar thuisland, dat ze sinds haar vlucht in '97 naar België nooit meer bezocht heeft. Maar een deel van haar familie, zoals haar grootvader, zijn er achtergebleven.