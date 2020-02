Diaken die van misbruik beschuldigd werd vrijgesproken

De diaken uit Heusden-Zolder die van misbruik beschuldigd werd, is vandaag vrijgesproken door de correctionele rechtbank. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel gevraagd voor de oud-directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, en dat voor aanranding van de eerbaarheid. De bal ging aan het rollen toen twee ex-leerlingen van het college in Heusden-Zolder de man herkenden in een reportage op TV Limburg waarin de diaken te kennen gaf nog priester te willen worden. Volgens hen had hij zich in de periode van 2001 tot 2003 zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van twee minderjarige studentes. Ze dienden dus klacht in tegen de man. De rechter sprak de oud-directeur vandaag dus vrij. Het is nog niet duidelijk of de twee ex-studentes in beroep gaan tegen de uitspraak.