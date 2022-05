Diakenwijding Genk is vijfde in Limburg in evenveel jaar tijd

Genk On Stage lost vandaag een reeks nieuwe namen van de line-up. Onder andere Bart Peeters, Ruben Block, Mula B en Discobar Galaxie zullen eind juni aantreden op het gratis festival. Genk On Stage kon twee jaar niet doorgaan door corona, maar eind maart kondigde de stad Genk de 20ste editie van het festival aan. Op de affiche stonden toen al namen als Clement Peerens Explosition, Compact Disk Dummies, De Mens, Goeie Jongens, De Jeugd van Tegenwoordig, Grandmaster Flash, School is Cool, The Starlings en Tiewai. Vandaag wordt daar een tweede lading artiesten aan toegevoegd: Op vrijdag 24 juni vullen Amber Broos, Kwijt Trek System, Muze, Goldfox, Klaps, Vandalen b2b Prinsezy, Grizmo, Explore, Saçur en Koyle de line-up aan. Zaterdag 25 juni zullen Sei, Among The Saints, Ruben Block, Discobar Galaxie, Endori, Topa, Emily Jeanne, Keyser, Amotik, Alphadogs, Lennert Wolfs, Jorden Dux, LEN, Tchaow en Wham Bam, Thank You M'am naar Genk afzakken. Op zondag 26 juni worden Belly Hole Freak, dj Buscemi, Mr. Phonky, Mula B, Ashafar, KA, Kamo, $hirak, Ava Eva b2b niels kenis, Konna, Bibi Seck, Kiani & His Legion b2b Red D, Kapitein Winokio, Sarah & Bavo, Loco Kids Disco en Nightcrow aan de affiche toegevoegd. Bijna alle namen bekend Met alle nieuwe namen kennen we nu 75% van de volledige affiche. Schepen van Evenementen Karel Kriekemans is trots op dit lijstje: "Na twee jaar wachten, willen we uitpakken met een topaffiche. Genk On Stage staat garant voor drie dagen genieten van sfeer, goede muziek en gezelligheid. Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan de jeugd. Dat hebben ze wel verdiend na al die jaren thuis zitten.” Verschillende podia De concerten zullen op verschillende podia in het stadscentrum plaatsvinden. Hete Kolen is het podium voor de echte festivalganger en mikt op een jonger publiek. PAND is the place to be voor wie van hiphop en dance houdt. CLUB is voor de liefhebber van underground elektronische muziek. Mainstage is de grote publiekstrekker met bekende artiesten voor jong en oud. Bij Casa de Koktèl swingen de summer- en Ibiza vibes uit de pan. Op het Gencker Podium kunnen lokale artiesten het beste van zichzelf geven. Dit is een podium gericht op liefhebbers van gitaarmuziek. De Grote Markt wordt omgetoverd tot één groot terras waar families kunnen genieten van muzikaal entertainment voor jong en oud. De allerjongste krijgen op zondagnamiddag extra aandacht tijdens ‘Kids On Stage’. De grootste sterren treden hier op voor het kleinste publiek. Kapitein Winokio, Sarah & Bavo en Loco Kids Disco zullen er zijn. Op zaterdag wordt er ook kinderanimatie voorzien tijdens ‘Kinderwerf’. Praktisch Genk on stage vindt dit jaar plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Toegang tot het festival is volledig gratis. (Foto: Stad Genk)