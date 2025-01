Didier Lamkel Zé wil STVV in eerste klasse houden

door Niels Christiaens

"Ik voelde aan de woorden van Felice Mazzu dat hij me er absoluut bij wilde. Dat gaf de doorslag." Didier Lamkel Ze wil STVV in eerste klasse houden. De Kameroener is klaar om morgen tegen Westerlo al zijn steentje bij te dragen. De kwaliteit is er, het voetbal ook, enkel de afwerking ontbreekt, zegt de ex-speler van Antwerp en daar wil hij de club helpen. Lamkel Ze kreeg in de loop der jaren de reputatie van enfant terrible. "Maar als men mij respecteert, zoals ik ben, is er geen probleem", aldus de nieuwe Truiense aanwinst.