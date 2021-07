Diepenbeek houdt grootste fuif van Vlaanderen zonder mondmaskers

- Maasmechelaars bakken gratis frieten voor slachtoffers van de overstromingen in het Luikse. Ze trekken met een frituur op wielen naar Pepinster om 500 mensen een warme maaltijd aan te bieden. - Nu het water van de Maas verder zakt, wordt de schade van de overstromingen pas duidelijk. In Meeswijk is er een enorme ravage rond het veerpont en in Maaseik is er bezorgdheid over de Maasbrug naar Nederland.- In Hasselt valt een patiënt een ambulancier en een spoedverkleegkundige aan. De slachtoffers zijn werkonbekwaam. Het Jessa Ziekenhuis dient een klacht in tegen de dader.- Een wensballon heeft Herk-de-Stad op stelten gezet. Hulpdiensten rukten uit voor een massale zoektocht na meldingen over een brandend vliegtuigje of een paraglider die uit de lucht viel. De dader wacht een gepeperde rekening.- En Pukkelpop is begonnen met de afbraak van de festivalweide in Hasselt. Het zal nog even duren voor de kater van de afgelasting is doorgespoeld.