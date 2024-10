Het Limburgse onderwijsveld reageert over het algemeen tevreden op de aanstelling van kersvers Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir. Alleen hopen de directies en de vakbonden om snel rond de tafel te zitten met Demir. Zo kunnen ze hun bezorgdheden op tafel leggen en kan er samen bekeken worden hoe de onderwijskwaliteit kan opgekrikt worden. In het regeerakkoord gaat het over extra aandacht voor het Nederlands en de afschaffing van pedagogische studiedagen. Volgens de vakbonden wordt er te weinig aan het lerarentekort gedaan en is de tekst te vaag. Maar dat laatste kan net in ons voordeel spelen, vindt de directie van de secundaire school X Plus in Lommel.