Diepenbeekse eekhoornfotograaf wint National Geographic-fotowedstrijd. (Maar moet eerste plaats delen na fout van organisatie)

Over minder dan een week start het WK voetbal in Qatar. In verschillende Limburgse gemeentes zal je de wedstrijden op een groot scherm kunnen volgen. Al houden heel wat café-uitbaters hun hart vast, want het is afwachten of er veel volk zal komen opdagen. In Hasselt hebben enkele cafés op het Dusartplein de handen in elkaar geslagen om meer mensen te kunnen lokken.