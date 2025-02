In Tongeren is gisterenavond een minderjarige jongen neergestoken in een appartementsgebouw. Drie meerderjarige verdachten werden gearresteerd en verhoord. De politie Haspengouw snelde rond 22u naar een appartementsgebouw aan de Thyslaan in Tongeren. Daar was een discussie tussen een groep mensen ontaard in een vechtpartij. Een minderjarige jongen werd tijdens de schermutseling met een mes in zijn been gestoken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde drie verdachten voor verhoor. Na verhoor werden ze naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Daarna mochten ze beschikken. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de omstandigheden en de aanleiding van de vechtpartij. De politie Haspengouw voert het verdere onderzoek.