Diepenbekenaar krijgt 20 maanden cel voor spectaculaire achtervolging

Op drie plaatsen in onze provincie zijn vannacht auto's in brand gestoken. In Lommel en Genk ging het telkens om 1 voertuig. In Paal-Beringen gingen vier auto's in de vlammen op. Er zijn vermoedelijk brandversnellers gebruikt. Van de daders ontbreekt elk spoor. Ook het huis, waarin een gezin met 2 kinderen lag te slapen, is ernstig beschadigd. De politie onderzoekt de zaak. Het gerechtelijk labo is bezig met een sporenonderzoek.