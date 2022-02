UHasselt-professoren Joke Spildooren en David Wilson krijgen elk 250.000 euro van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Joke Spildooren ontwikkelt trainingsprogramma’s om mensen met dementie in woonzorgcentra meer te laten bewegen. David Wilson onderzoekt de rol van DNA-schade en herstelmechanismen bij de ziekte van Alzheimer. Als revalidatiedeskundige onderzoekt prof. dr. Joke Spildooren trainingsmogelijkheden bij fragiele ouderen. “Voldoende bewegen is cruciaal, ook voor mensen met Alzheimer. Beweging stimuleert de functionaliteit en het cognitief vermogen van mensen met dementie”, aldus Spildooren. “In België leven meer dan 60 procent van de mensen met dementie in een woonzorgcentrum. In dit onderzoek test ik daarom in woonzorgcentra trainingsmogelijkheden uit en bestudeer ik hoe je deze groep het best kan stimuleren om meer te bewegen.” Naast 250.000 van de Stichting Alzheimer Onderzoek, ontving Spildooren ook de Young Researcher Award ter waarde van 25.000 euro. 75 bewoners volgen training Gedurende vier maanden zal Spildooren in verschillende zorgcentra een groepstraining op basis van muziek en videobeelden testen. Ongeveer 75 bewoners met matige dementie zullen in groepen van vijf personen, vier maanden lang training volgen waarbij ze zelf muziek mogen kiezen waarop ze willen bewegen. Op een groot scherm worden de oefeningen voorgedaan door een oudere persoon. “Zien bewegen, doet bewegen. Zeker omdat de persoon die de oefeningen voordoet, dezelfde leeftijd heeft als de bewoners. Een eerdere studie van onze onderzoeksgroep toonde al aan dat muziek ook een cruciale rol speelt. Enkel beeld was niet voldoende om mensen met dementie te motiveren om te blijven bewegen.” Hulp voor de kinesitherapeut De trainingstherapie heeft als doel om te motiveren tot bewegen. Tegelijkertijd hoopt Spildooren ook aan te tonen dat deze groepstherapie kinesisten in woonzorgcentra kan ontlasten. In België is het minimum aantal kinesitherapeuten in woonzorgcentra op dit moment vastgelegd op 1 kinesitherapeut per 90 bewoners. Individuele begeleiding is dus vrijwel onmogelijk. “Tijdens dit onderzoek maken we daarom een kosten-baten analyse. Want door meer te bewegen aan deze matige intensiteit, zal de spierkracht en hopelijk de zelfredzaamheid van de bewoners verbeteren.” Rol DNA-schade en herstel bij Alzheimer Bij de ziekte van Alzheimer sterven cellen in de hersenen af omdat het DNA in de cellen beschadigd raken. In zijn onderzoek aan BIOMED UHasselt bestudeert prof. dr. David Wilson in zowel menselijke cellen als bij proefdieren welke beschermingsmechanismen in de cellen aanwezig zijn om die DNA-schade te voorkomen. En hoe deze bescherming gestimuleerd kan worden zodat cellen niet meer afsterven. “Eenmaal we de grootste herstelmechanismen identificeren, willen we deze gaan stimuleren door middel van therapie, bijvoorbeeld in pilvorm”, zegt David Wilson. Stichting Alzheimer Onderzoek Joost Martens van de Stichting Alzheimer Onderzoek is lovend over beide onderzoeken. “Het onderzoek van Joke Spildooren werd zowel door buitenlandse evaluatoren als onze Wetenschappelijke Adviesraad gezien als een excellent en creatief project op het gebied van therapie voor Alzheimerpatiënten. Het onderzoek van David Wilson is zeer belangrijk, omdat er nog steeds geen medicijn bestaat die de ziekte van Alzheimer kan vertragen, laat staan voorkomen. “ Prof. dr. Joke Spildooren en Joost Martens (Foto 1); prof. dr. David Wilson (Foto 2).