Dierenasiel Genk neemt maatregelen om honden en katten te beschermen tegen vuurwerk

door Birgit Van Asten

En ook al stelt Lommel dan zijn vuurwerk uit, in 14 Limburgse gemeenten mogen inwoners nog altijd zelf vuurwerk afsteken bij de overgang van oud naar nieuw. In 5 gemeenten is daarvoor een vergunning vereist, in 9 andere gemeenten kan het zelfs zonder vergunning. Eén van die gemeenten is Genk, de thuisstad van een groot dierenasiel. Om het dierenleed zoveel mogelijk te beperken, neemt het asiel morgenavond bijzondere maatregelen.