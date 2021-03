* Het Overlegcomité zet de versoepelingen van 1 april on hold. Jeugd- en sportkampen met 10 kinderen kunnen, maar zonder overnachtingen. De pretparken gaan niet open en ook culturele buitenactiviteiten mogen nog niet georganiseerd worden. * Onze studiogast is Vlaams minister Wouter Beke. Met hem praten we ook over het opdrijven van de vaccinatiecampagne.* De Vlaamse regering kiest voor de herlokalisatie van het bedrijventerrein Op De Berg in Maasmechelen. * Het dierenasiel van Genk verhuist tegen 2025 en verdubbelt in omvang. * En het degradatieduel van STVV tegen Waasland-Beveren wordt uitgesteld. De bekerfinale tussen Genk en Standard vindt plaats op zondag 25 april om kwart voor 9 's avonds.