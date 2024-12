Dierencrematorium Hasselt heeft eerste elektrische crematieoven in Europa

door Tine Oyen

Aan de Genkersteenweg in Hasselt opent het zevende dierencrematorium van onze provincie de deuren. Opvallend is dat 'Hestia' de eerste elektrische crematieoven voor huisdieren gebruikt in Europa. Op deze manier wil de onderneming inzetten op duurzaamheid. De zaakvoerders zetten alles op alles om voor Kerst de deuren te openen zodat families op een waardige manier afscheid konden nemen van hun huisdier om dan zo de urne in huis te hebben tijdens de kerstperiode.