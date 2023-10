- In Achel komt een tachtiger om het leven nadat hij een verkeerd manoeuvre maakt met zijn bestelwagen en een paal zijn voorruit doorboort.- De martelmoord op Genkenaar Hilal Makthout in 2019 komt in november voor assisen en zal met dertien beschuldigden het grootste ooit zijn in onze provincie. - Na een zoveelste geval van agressie rijdt de helft van de buschauffers van De Lijn in Hasselt niet uit vanochtend.- Sint-Truiden zet straatverplegers in, om zorgmijders en daklozen in het oog te houden.- En de 17de eeuwse Rotemse molen in Halen staat te koop.