Dievenbende actief in Heusden-Zolder? Politie doet oproep tot getuigen

De van misbruik beschuldigde diaken uit Heusden-Zolder is vandaag vrijgesproken door de correctionele rechtbank. Hij werd door twee ex-studentes beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid.- Afvalintercommunale Limburg.net stelt hun plan voor om vanaf 30 maart asbest aan huis op te halen in Limburg. Volgens dakwerkers is dit onverantwoord en zal het tot ongelukken leiden.- Twee Limburgse topflikken getuigen over hun strijd tegen de Hasseltse 'Dokter XTC' die in de jaren '80 naar eigen zeggen de beste drugs van Europa maakte.- Het Sint-Augustinusinstituut in Bree investeert 6 miljoen euro om de school van de toekomst te worden.- De gezichtstattoo wint aan populariteit, maar toch weigeren heel wat tattoo-artiesten ze te zetten.