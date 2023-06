Digitalisering noopt Moderna Printing uit Beringen tot investeringen in kostenefficiëntie

Uitbaters van kledingwinkels vinden steeds moeilijker personeel. Dat ligt deels aan het feit dat er veel weekendwerk bij komt kijken. Maar ook het financiële plaatje speelt een rol. Bovendien onderschatten mensen de job. Het is niet enkel achter de kassa staan, maar het is ook fysiek zwaar én mentaal. "En toch blijft het één van de mooiste jobs ter wereld," vindt Chloé Neyens van C Concept Store in Bilzen. Ook zij is op zoek naar een nieuwe werknemer.