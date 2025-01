Dijken in Halen en Alken verhoogd om overstromingen te vermijden

- De stad Genk gaat de omgeving van het station aanpakken en verkeersveiliger maken nadat een meisje van 15 er op haar fiets werd doodgereden door een bus.- Politie en parket stellen een onderzoek in naar de verdwijning van een jonge mama uit Balen. Opvallend is dat de vrouw al 14 jaar vermist is, maar het onderzoek startte pas een jaar geleden.- In Helchteren viert een koppel hun twee-en-tachtigste huwelijksverjaardag. In heel het land is niemand langer getrouwd dan Eduard Cuyvers en Angeline Haeseldonckx.- TV Limburg start met de exclusieve interviewreeks In Bed Met De Burgemeester, zowel op TV als op TVL.be.- En de TVL-medewerkers zijn verhuisd naar de Corda Studio's op de Corda Campus in Hasselt. In dit nieuws geven we u een inkijk in de nieuwe studio van het TVL Nieuws waar nu nog hard aan gewerkt wordt.