Dikke maakt promotie voor Limburg als economische hotspot

De Lummense rapper Dikke gooide in een Hasseltse escaperoom hoge ogen met de voorstelling van zijn tweede plaat. "Nooduitgang" heet de opvolger van zijn debuutalbum "130 kilo". Het was een exclusief mini-optreden voor twee keer twaalf fans. Dikke is een hiphopsensatie nadat zijn eerste plaat onverwacht op nummer één binnenkwam in de Vlaamse Ultratop 50. Daar is zelfs Zwangere Guy nooit in geslaagd. Een voorsmaakje.