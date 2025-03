Dilsen-Stokkem kampt met beveroverlast

België moet zijn militaire veiligheid zelf in handen nemen en zich dringend gaan herbewapenen. Dat zegt oud-minister van Defensie Steven Vandeput. "Als het van mij afhing, hadden we in 2014 al werk gemaakt van de NAVO-norm van 2 procent, maar daar was toen in de regering verzet tegen", aldus Vandeput. Plots is het in Europa alle hens aan dek. De VS heeft de militaire hulp aan Oekraïne tijdelijk opgeschort. Mogelijk is president Trump uit op een capitulatie van Oekraïne. Hij wil in elk geval de Oekraïners aan de onderhandelingstafel met de Russen, om een einde te maken aan de oorlog.