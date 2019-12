Dilsen-Stokkem sluit wegen af door hoog water in de Maas

- De Limburgse autostrades krijgen bijna over het hele grondgebied drie baanvakken. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in de TVL-reeks 'Limburg staat stil' over de structurele files in onze provincie. - In het winkelcentrum van Hasselt opent de eerste cannabisshop zijn deuren. De zaakvoerder maakte geen reclame omdat hij al meteen een politiecontrole vreesde.- Dilsen-Stokkem sluit enkele wegen af door hoog water in de Maas.- Er is een nieuwe inbrakengolf in Limburg. Nu het vroeger donker wordt, slaan inbrekers toe wanneer mensen nog op hun werk zijn.- En de politie LRH zet een nieuwe superflitser in bij snelheidscontroles. Het toestel kan op zes baanvakken tegelijkertijd snelheidsovertredingen vaststellen.