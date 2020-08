Volgende zondag 23 augustus is het precies 25 jaar geleden dat An en Eefje verdwenen en in de handen van Marc Dutroux belandden. Nu, een kwarteeuw later, is de vrouw van Dutroux, Michelle Martin, al acht jaar vrij en ook handlanger Michel Lelièvre zit niet meer in de gevangenis. Toch zitten de families van de slachtoffers nog met heel wat vragen over wat er met hun kinderen gebeurde. Om die onduidelijkheid aan te kaarten schreef Jean Lambrecks, vader van Eefje, samen met z'n partner Els Schreurs en ex-rijkswachter Jean-Pierre Adam het boek 'Dossier Dutroux, De Waarheid'. Zondagochtend is er in Hasselt een herdenkingsplechtigheid die u vanaf 10u live kan volgen op TV Limburg.