Dimitri De Condé bevestigt vertrouwen in Wouter Vrancken: "Moeilijke momenten samen overwinnen"

Kim Meylemans is zelf verrast door het goud dat ze heeft gepakt op het EK Skeleton in Letland. Dat zegt ze in haar eerste interview aan TV Limburg na haar overwinning. In het atletiekstadion De Veen in Heusden-Zolder is ze vandaag alweer aan het trainen voor de aankomende Wereldbekermanches in het Duitse Altenberg en het Amerikaanse Lake Placid, daar staat ze momenteel als 2de in het klassement. Over 3 weken is er dan ook nog het WK in Winterberg. Maar voor het zover is, kan ze eerst nog even nagenieten van deze prestatie.