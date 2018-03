Dimitri De Condé: “Blij dat we hier na hobbelig parcours mogen staan”

“We zeggen wel eens, in de mijnen was iedereen zwart. Maar ik denk dat we vanavond kunnen zeggen dat we allemaal blauw-wit zijn,” vertelt burgemeester van Genk Wim Dries. In Genk Centrum is een groot scherm geplaatst zodat iedereen de match kan volgen. “Ik ga ervan uit dat we winnen, en ik hoop dat we vannacht tussen 1 en 2 uur nog met de spelers naar het centrum kunnen gaan”. Een belangrijke traditie die de vorige 4 bekerfinales werd geëerd, maar het weer en het late uur kan daar misschien een stokje voor steken.