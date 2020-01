Dimitri De Condé: "Ik weet niet of Sander Berge op 1 februari nog bij Genk speelt"

In het volleybal speelt Greenyard Maaseik morgen zijn vierde wedstrijd in de Champions League. De mannen van Joel Banks nemen het in Rusland op tegen het grote Zenit Kazan. Vorige maand verraste Maaseik de Russen nog in de eigen Steengoed Arena. Maar voor een nieuwe stunt in Kazan zal het een klein mirakel nodig hebben. Een verslag vanuit Rusland van Tom Kums.