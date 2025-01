Dimitri De Condé krijgt alcoholslot en drie maanden rijverbod

De politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor malafide herstellingsdiensten nadat een vrouw uit Alken op Kerstmis slachtoffer werd van dubieuze praktijken. Omdat de elektriciteit niet werkte, zocht de vrouw via het internet een telefoonnummer van een herstellingdienst op. Ze ging ervan uit dat het om een officiële hersteldienst van Fluvius ging, maar kwam via een centrale terecht bij een malafide aannemer uit Nederland. De zogenaamde hersteller kwam ter plaatse en voerde werken aan de elektriciteit uit. Het slachtoffer moest na de herstelling onmiddellijk een monsterbedrag betalen. Achteraf bleken de werken zeer slecht uitgevoerd te zijn. De politie LRH en het Parket Limburg zijn daarop een onderzoek gestart. De politie raadt mensen ook aan om alert te zijn. Controleer op voorhand steeds met welke firma je precies te maken hebt en maak voor de herstelling duidelijke afspraken rond de factuur en betalingen. Werd je toch het slachtoffer van fraude? Dien dan een klacht in via het meldpunt tegen fraude. Dit kan online via meldpunt.belgie.be/meldpunt