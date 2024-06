Dirk Selis veroordeeld voor schending van de privacy: journalist gaat in beroep

Journalist Dirk Selis is veroordeeld omdat hij de vaccinatiecorruptie van oud-burgemeester Veerle Heeren naar buiten heeft gebracht zonder daarbij de privacyregels voldoende in acht te nemen. Dat heeft de rechtbank in Hasselt beslist. Hij moet 2000 euro boete met uitstel betalen. Hij gaat in beroep. Veerle Heeren werd in 2022 nog geschorst nadat ze zich in de coronaperiode eerder had laten vaccineren dan mocht. Op dat moment waren de 85-plussers aan de beurt. Het nieuws werd toen door Dirk Selis voor het eerst uitgebracht. Daarop volgde een klacht van de oud-burgemeester van Sint-Truiden. Volgens haar zou de journalist haar privacy hebben geschonden. Hijzelf vroeg de vrijspraak. Hij verdedigde zich op basis van zijn waakhondfunctie als journalist. Toch is hij volgens de rechter schuldig aan het schenden van de privacyregels. Uit het onderzoek is gebleken dat de journalist de gegevens van de oud-burgemeester aan een apothekeres had overgemaakt om aan informatie te komen. De rechtbank is van oordeel dat dit niet strikt noodzakelijk was. De gegevensverwerking had minimaal moeten zijn. Hij krijgt een boete van 2000 euro met uitstel. Een schadevergoeding moet hij niet betalen. De journalist heeft onmiddellijk laten weten dat hij in beroep zal gaan.