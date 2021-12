Discriminatie op de huurmarkt: uw achternaam bepaalt of u een huurwoning krijgt of niet

- Spreken de brandweermannen binnenkort Frans wanneer ze uw huis blussen? De hulpverleningszone Zuid-West-Limburg sluit een akkoord over de taalgrens heen om nog sneller bijstand te kunnen verlenen aan mensen in nood.- Bijna één op vijf Limburgers test positief wanneer ze zich laten testen op het coronavirus. Nergens anders is dat aantal zo hoog en nergens anders hebben besmette personen zo'n hoge virale lading als in Limburg.- Binnenspeeltuin Tarzan en Jane in Heusden-Zolder vecht de verplichte sluiting door het overlegcomité aan voor de raad van state.- Voor het hof van assisen in Tongeren staat de Bilzenaar Marc Castermans terecht voor een moord zonder lijk. Het is de derde keer dat de man gelinkt wordt aan een verdwijning waarbij geen lichaam teruggevonden werd.- En de volleybaltopper tussen Tectum Achel en het Spaanse Teruel is vanavond om vijf voor half negen live te volgen op TVL.be.