In maar liefst 25 talen zijn zijn boeken vertaald. En zelfs de prestigieuze New York Times is lovend over zijn werk. Het gaat uitstekend met de Genkse kinderboekenauteur Leo Timmers. Al jaren tekent en schrijft Timmers zijn eigen kinderboeken. Boeken met een ontzettend rijke wereld vol fantasie. Ons tweede deel over Limburgse auteurs op de boekenbeurs.