Dit is de man op wie de politie een klopjacht houdt in Leopoldsburg

door Niels Christiaens

We vernemen uit gerechtelijke kringen dat het gsm-signaal van de ex-militair is getraceerd in Noorwegen. Dat betekent dat hij zich daar wellicht wel degelijk bevindt en dat de filmpjes op zijn sociale media daar ook zijn opgenomen. Premier Alexander De Croo laat intussen weten dat er voor hem geen reden is om zich te verstoppen. Wie is de man die de veiligheidsdiensten in de hoogste staat van paraatheid brengt? De ex-militair is geen onbekende bij het gerecht. Hij was lid van een motorbende, die betrapt werd met onder meer wapens en munitie en zei zelf dat hij eerder betrokken was bij het beramen van een aanslag op een bekende politicus uit Antwerpen. Daardoor verloor hij ook zijn veiligheidsmachtiging bij Defensie. Vorige week kondigde hij zijn afscheid aan na zes jaren dienst. Vanochtend was hij nog actief op sociale media. Daar gaf hij toe op de vlucht te zijn voor het leger.