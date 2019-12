Dit is wat de Limburgers eten tijdens de feestdagen?

In het derde deel van onze TVL-reeks over het Genkse weeshuis in Kenia trekken we vandaag naar de families van de kinderen. Want er zijn er die nog ouders hebben, maar die zijn niet in staat om voor hun kroost te zorgen. Voor de kinderen is het vaak een moeilijke terugkeer. Het contrast tussen het leven in het weeshuis en de Keniaanse wildernis is bijzonder groot.