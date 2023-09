Dit moet volgens inwoners de naam van de nieuwe fusiegemeente Bilzen en Hoeselt worden

door Luc Moons

Bilzen-Hoeselt, dat moet de naam worden van de nieuwe fusiegemeente. De handelaars van Bilzen én Hoeselt starten een campagne om de naam Bilzen-Hoeselt te promoten. Ze hangen overal in de vitrines affiches op. Vanaf maandag 25 september kan elke inwoner in beide gemeenten stemmen voor de nieuwe naam. Er blijven er na een selectie nog vier over: Biesen, Bivelen, Demershoven en de torenhoge favoriet: Bilzen-Hoeselt. En net daar kan het misgaan, zeggen de middenstanders, die vrezen dat als er een andere naam gekozen wordt, hen dat op kosten zal jagen.