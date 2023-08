Kris en Koen Wauters van Clouseau zitten achter het Finse popduo Tarkastaja. Dat blijkt na het optreden van de groep op Pukkelpop. Na het eerste nummer vielen de maskers letterlijk af op de tonen van "Nobelprijs". Het was altijd de droom van Clouseau om eens op Pukkelpop te staan en op deze manier is het eindelijk gelukt. Na het nummer "Nobelprijs" zongen de heren nog enkele klassiekers van in het begin van hun carrière.