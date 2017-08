Dit weekend eerste ommegang van Virga Jessefeesten in Hasselt

"We leven misschien in een periode van ontkerkelijking, maar toch zijn nog heel veel mensen zoekende," vertelt Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. "Er heerst veel angst in onze wereld. En hoop in de tijden van angst is erg belangrijk. De Virga Jessefeesten kunnen volgens mij een antwoord betekenen op die angsten" Paus Franciscus heeft aan de vooravond van de Virga Jessefeesten zijn zegen uitgesproken over de 46ste editie van de zevenjaarlijkse feesten in Hasselt. "Hij heeft dat in een brief aan mij geschreven. Dit gebeurt voor de eerste keer" vertelt bisschop Hoogmartens. De paus zegent iedereen die op een of andere manier deelneemt aan de ommegang.