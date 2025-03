Paaseieren zijn dit jaar fors duurder geworden. Vooral de huismerken in de supermarkten kosten flink meer. De boosdoener is de prijs van cacao, die de afgelopen maanden fors is gestegen, mede door de klimaatverandering. Ook bij chocolatiers wordt de paaschocolade duurder, al valt de stijging daar voorlopig beter mee. Toch moeten ook zij de stijgende grondstofprijzen stilaan doorrekenen aan hun klanten. En ook al is Pasen pas over drie weken, de paasdrukte, die was in Hasselt al duidelijk te voelen.