Dit weekend WK feedervissen op Maasplassen in Geistingen

Op de Maasplassen in Geistingen bij Kinrooi vindt dit weekend het wereldkampioenschap feedervissen plaats. Het is een populaire trend in het vissen waarmee je met een werphengel en een voederkorfje -feeder in het Engels- de vissen probeert te vangen. Visclub De Maasvissers uit Geistingen organiseert het WK nadat het om de de welgekende reden niet in Oekraïne kon plaatsvinden. 23 landen tekenen present dit weekend in Geistingen en de Belgen, met één Limburger in de rangen, zijn de titelverdediger.