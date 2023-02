Pukkelpop maakt opnieuw enkele headliners bekend. The Killers en Florence + The Machine zullen op de laatste festivaldag, zondag 20 augustus, afzakken naar Kiewit. De voorbije dagen maakte Pukkelpop zijn hoofdacts voor 2023 bekend. Zo wist het festival dit jaar ook Billie Eilish, Angèle en Anne-Marie te strikken. The Killers zijn geen onbekenden voor Pukkelpop. De Amerikaanse rockband, bekend van hun grote hit ‘Mr. Brightside’, stond in 2004 en 2008 al eens in de Club en op de Main Stage van het festival. Dit jaar sluiten ze Pukkelpop af op het hoofdpodium. Verwacht u maar aan een tsunami van hits. Ook Florence + The Machine heeft een uitstekende reputatie als live-act. Frontvrouw Florence Welsh smijt zich elk optreden opnieuw met ongeziene energie. De Pukkelpoppers zullen op 20 augustus ongetwijfeld luidkeels meezingen met hits als ‘You’ve got the love’. Pukkelpop gaat door van 17 augustus tot 20 augustus. De ticketverkoop start binnenkort.