Dit zijn de hoogtepunten uit de carrière van Kim Clijsters

Kim Clijsters gaat weer tennissen. Dat maakt ze zelf bekend via Twitter. De laatste zeven jaar was Kim een fulltime-mama. In de video legt ze uit dat ze het gevoel om op een tennisplein te staan mist, dus werkt ze aan een comeback. In 2020 wil de Limburgse er weer staan. Meer nieuws volgt.Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019