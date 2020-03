Dit zijn de strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Wellness Kliniek in Genk stelt haar privéziekenhuis ter beschikking voor de opvang van patiënten in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat over onder meer consultatieruimtes, behandelkamers en 25 bedden. Wellness Kliniek schrapte deze week alle operaties en behandelingen om de verspreiding van het coronavirus helpen tegen te gaan. Het privéziekenhuis voor plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en tandheelkundige ingrepen beschikt over een opnamefaciliteit van 15 bedden voor dagopname en 10 bedden in privékamers. Het stelt die nu volledig ter beschikking aan de Gemeente Genk, de huisartsenposten en het Ziekenhuis Oost-Limburg. “We hebben afgelopen maandag meteen beslist dat we in deze uitzonderlijke situatie graag ons steentje willen bijdragen. Als privékliniek vinden we het niet meer dan normaal dat we nu alle hulp en medische infrastructuur ter beschikking stellen. Als de epidemie de komende dagen of weken zou leiden tot een massale opvang van zieken zodat de reguliere ziekenhuizen en medische diensten het niet meer aankunnen, zal Wellness Kliniek alles in het werk stellen om mee te helpen. Met onze infrastructuur willen we het Limburgse ziekenhuispersoneel en de huisartsen bijstaan bij de opvang van patiënten,” zegt Marly-Ann Spronken, Wellness Kliniek.