Met vandaag 450 VIP's op Paal op Stelten en volgend weekend 11 foodtrucks op Bastion in Kinrooi, 3 op Pinopop in Lommel en 2 op Zomernoten in Houthalen Helchteren zijn het de drukste zomerweekends voor festivalcateraar The Catering Factory uit Maasmechelen. Met vijfentwintig man personeel in Paal vandaag krijgt Mani Corstjens het gebolwerkt maar de concurrentie is groot.