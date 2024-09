De politie heeft twee personen van 65 en 57 jaar uit Houthalen-Helchteren gearresteerd in het kader van een onderzoek naar twee synthetische drugslabo’s. Beiden werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Op vrijdag 6 september trof de politie CARMA een synthetisch drugslab (MDMA) aan in de Overwegstraat in Helchteren. Speurwerk van de federale gerechtelijke politie van Limburg leidde tot zes huiszoekingen in Houthalen-Helchteren en Hasselt onder leiding van een onderzoeksrechter. Daarbij werden twee verdachten gearresteerd. Ook werd tijdens één van de huiszoekingen opnieuw een drugslab ontdekt aan de Grote Baan in Helchteren. Vermoedelijk diende dat voor het aanmaken van ingrediënten of precursoren van drugs. Er werd ook heel wat scheikundig materiaal en chemicaliën bestemd voor de aanmaak van synthetische drugs gevonden. Het laboratorium aan de Grote Baan werd vandaag leeggemaakt door de civiele bescherming. Er zijn ook aanwijzingen dat chemisch afval op één van de sites werd geloosd, wat een impact heeft op de bodem en het milieu. Het onderzoek wordt verdergezet door de FGP Limburg. Het parket Limburg merkt dit jaar een stijging in het aantal opgerolde drugslabo’s in vergelijking met 2023.