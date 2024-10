Documentaire van 88-jarige Milo Vangenechten over Koersel in de jaren 60 is kijkcijferkanon

door Dirk Billion

In de filmzalen van The Roxy Theatre gaat het bezoekersrecord dit najaar naar de documentaire 'Koersel in de jaren 60'. Het tijdsdocument is de eerste film in kleur van de 88-jarige Milo Vangenechten, een icoon in de Limburgse cinemawereld. Hij filmde en monteerde de documentaire zelf. Het is een unieke weergave van het cultuur- en verenigingsleven in Koersel. Maar de kijker ontdekt ook de prachtige natuur en de levensstijl in die tijd.